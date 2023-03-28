«حضرة العمدة» روبى تستقبل رائدات حملات طرق الأبواب فى الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة، تسلطيت الضوء على حملات طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة لنشر الوعى ببعض الرسائل الممة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، بمشاركة رائدات المجلس اللاتى ظهرن فى الحلقة وهن يجبن القرية للتوعية، بالإضافة إلى مساعدة سيدات القرية فى استخراج بطاقات الرقم القومى لهن.

وقالت "راوية" رائدة من رائدات المجلس القومي للمرأة، في اجتماع خاص مع روبي: “أول ما عرفنا إن إنتى عمدتنا.. متتصوريش فرحنا إزاى ..رفعنا راسنا لفوق وقولنا أخيرًا حد مننا يفهمنا ويقدر دورنا كرائدات فى القرية.. جمعنا بعضنا وقولنا نيجى نسلم ونهنى وكمان فرصة نقولك على برامجنا المجلس القومي للمرأة عشان نقدر نخدم أكبر شريحة من ستات القرية وإدينا بنمد إيدينا ليكى ومعاكي أهو”.

وردت صفية الفارس عمدة قرية تل شبورة على فتيات القرية قائلة "وأنا معاكو".

ويعتبر ختان الاناث شكلًا من أشكال العنف الذى تتعرضن له الفتيات ومن الممكن أن يتسبب لهن فى الوفاة.