«رسالة الإمام» الحلقة 5| سلمى أبو ضيف تراسل حبها القديم

قررت سلمى أبو ضيف (هند) أن ترسل رسالة إلى حبيبها في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام، بعد أن علم حبيبها القديم عمرو (رامز أمير) بمرضها بالحمى وعدم رغبتها في الأكل ، وأرسل لها التذكار الذي كانت أعطته إياه من طرحتها في لقائهما الأول في الماضي.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 5

وشعرت هند بالسعادة لاحتفاظ عمرو بالتذكار طوال هذا الوقت رغم زواجها وانقطاع التواصل بينهما، لتقرر إرسال رسالة له من خلال الخادمة، فكيف ستتطور علاقتهما في الحلقات القادمة؟

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.