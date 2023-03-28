الحلقة 5 من «رسالة الإمام» .. «الشافعي»: راحتي ومتعتي وسكينتي وسط الكتب

في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام، تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، إلى الدار التي سكنها الشافعي وأسرته؛ حيث يقوم بمساعدة أهل بيته في ترتيب الدار الجديدة.



يقف الشافعي وسط غرفته ويقوم بعد مستلزماته والتي من بينها المخطوطات التي جمعها طوال رحلاته العلمية.



وفي الصباح، يقوم الشافعي بترتيب كتبه ومخطوتاته داخل الغرفة، وتدخل عليه دنانير التي تقوم بادائها التمثيلي الفنانة جيهان خليل، متعجبة من كتبه التي يحفظها وينقلها معه في كل مكان، ليقول لها "راحتي ومتعتي وسكينتي كلها هنا وسط الكتب.



و يحاكي مسلسل رسالة الإمام، رحلة الإمام الشافعي محمد ابن إدريس إلى مصر ويقوم بأدائه التمثيلي وبطولته الفنان خالد النبوي.



وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.



ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".