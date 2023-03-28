الابتزاز الإلكترونى.. أبرز القضايا التى يناقشها مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة»، مسلسل اجتماعي مهم جدًا تداوله في المجتمع وأيضًا من أبرز القضايا هي أزمة «تهكير الهواتف»، بعد أن قامت إحدى فتيات قرية تل شبورة بالضغط على لينك غير معروف، وظهر أن هاتفها تم اقتحام خصوصيته.

ويواجه المجتمع في الفترة الأخيرة تلك القضية خاصة ولأن معظم الفتيات لا يدركن معنى الابتزاز الإلكتروني، وبعد اقتحام الهاتف يبتزها بصورها وتخاف الفتاة أن تبلغ أهلها حتى لا يعاقبوها خوفًا من العار ولكنها تقع في مخاطر أكبر بسبب خوفها من مواجهة المجتمع.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.



أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.