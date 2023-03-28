التطرف الدينى.. الشيخ حافظ فى «حضرة العمدة» اللغة الإنجليزية لغة الكفرة والموسيقى حرام

مينمسلسل حضرة العمدة من المسلسلات التي تسلط الضوء على عدة قضايا مثل التطرف الديني وغيرها ومنهم الكثير بيننا في المجتمع وخاصة في المدارس التعليمية فمنهم من يحلل ويحرم علي حسب فكرة.



ودار حديث بين أستاذ حافظ «محمد محمود عبدالعزيز» ومدرس اللغة الإنجليزية الذي يحرم تعليم الموسيقي داخل المدرسة.. قائلا:«أنا بشتكيلك من تعليم الموسيقي داخل الفصول.. ورد حافظ علي مدرسة اللغة الإنجليزية قائلاً:« لو هنتكلم عن الحرمانية يبقي اتكلم عن نفسك يا مدرس اللغة الإنجليزية لغة الكفرة».

وكانت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أجابت عن تلك الفترة بعد سؤال: «ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟».

وجاءت الإجابة كالآتي: «لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام، فحسنها حسن وقبيحها قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله».

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.



أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها: تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.