«جيل الخير».. شباب يوفرون وجبات الإفطار للفقراء والمساكين يوميا في الإسكندرية

"ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا" كانت لتلك الآية القرآنية أثرًا عظيمًا في نفوس مجموعة من الشباب جمعوا بعضهم تحت اسم " جيل الخير" ، إذ اجتمعوا على فعل الخير وتقديم الطعام ووجبات الإفطار، للفقراء والمساكين على مدار شهر رمضان الكريم، ليبحثوا عن أكثر المناطق فقرًا في محافظة الإسكندرية لتقديم المساعدات الغذائية والمادية لهم وإدخال الفرحة على قلوب سكان تلك المناطق.

- توزيع وجبات الإفطار على 14 منطقة

يقف العشرات من شباب فريق "جيل الخير" داخل مطبخهم لإعداد وجبات الإفطار.. يتشاركون في طهي الطعام وتحضير الوجبات الغذائية لتوزيعها على 14 منطقة مختلفة داخل المحافظة، والبعض الآخر يقوم ببحث ورصد الحالات الأكثر فقرًا داخل تلك المناطق ليقدموا لهم المساعدات المادية ووجبات الإفطار بطريقة يومية طوال شهر رمضان المبارك.

- 300 وجبة يوميًا للفقراء خلال شهر رمضان

يوزع الفريق أكثر من 300 وجبه يوميًا على الفقراء والمساكين ، على مدار شهر رمضان الكريم، حيث يقوموا بجمع المال من الجيران والأصدقاء ومن ثم شراء السلع الغذائية وطهيها، وتوزيعها على المستحقين من الفقراء لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم خلال شهر رمضان الكريم.

- نشاط الفريق مستمر طوال العام

فريق بحث يجوب المناطق الفقيرة ويرصد ويبحث الأكثر فقرًا بداخلها لتقديم المساعدات لهم بطريقة يومية طوال شهر رمضان الكريم وأيضا طوال العام، فالمساعدات لا تقتصر فقط على وجبات الإفطار بل هناك مساعدات مالية يقدمها الفريق للفقراء، ويعمل فريق" جيل الخير" على مدار العام في تقديم المساعدات للفقراء والمساكين داخل المناطق النائية بالمحافظة.

- مؤسس الفريق: نأمل أن نتوسع في أفعال الخير

وقال محمد حمدي مؤسس فريق " جيل الخير" أن أعمل الخير تكثر في شهر رمضان، مشيرا إلى أنهم قاموا بتجهيز أكثر من 500 شنطة رمضان تكفي أسرة مكونة من خمس أفراد طوال الشهر الكريم، وتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وذكر محمد أن أعمل الخير مستمر طوال العام لا تتوقف منذ تأسيس الفريق من خمس أعوام مضت، حيث قدم هو وفريقه خلال تلك الفترة المساعدات الغذائية والمدية للفقراء، كما قاموا بترميم أسقف المنازل وتوزيع الملابس على الأطفال والفقراء، وتمنى مؤسس الفريق أن يستمر عمله في مساعدة الفقراء كما تمنى أن يتوسع في فعل الخير داخل جميع محافظات الجمهورية.

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