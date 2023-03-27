الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الخامسة من الكتيبة 101.. تكفيري يعلم طفلا استخدام السلاح

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تظهر الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101، اليوم، مشهد لطفل يجلس إلى جوار أحد العناصر التكفيرية، والذي وضع بيده سلاح ليعلمه كيفية استخدامه، وزرع في عقله أن قوات الجيش المصري هي من قتلت والده، لذا عليه تعلم أساليب القتال والتفوق فيها، من أجل الثأر لوالده الذي قتل غدرًا على يد قوات الجيش.

ويزعم  التكفيري الذي يقوم بدوره وليد فواز، للطفل، أن هذه التدريبات والقتال الذي يجب أن يتقنه سيستخدمه فيما بعد للجهاد في سبيل الله، فعليه أن يكون قويًا لتحقيق هذا الهدف. 

وفي تصريحات سابقة، أكد وليد فواز، أن دوره في المسلسل عبارة عن شخصية العقل المدبر للإرهاب الأسود في هذه الفترة، يجسد بها شخصية تكفيري إرهابي، تسبب في عمليات ضارة ومؤذية لقوات الجيش المصري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر اضطره لمشاهدة عدد من الفيديوهات التي تظهر فيها هذه الشخصية ليتقن أداء الدور، إلى جانب أن اللهجة كانت صعبة للغاية، فرغم أن الشخصية ليست سيناوية إلا أنها تتحدث باللكنة السيناوية ببراعة.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة  فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة  عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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