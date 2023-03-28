الدفاع الأوكرانية تعلن استلام شحنة أسلحة من دول متعددة

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، عن استلام بلاده لدبابات "تشالنجر" البريطانية، ومدرعات "سترايكر" و"كوغار" الأمريكية، و"ماردر" الألمانية.

وقال ريزنيكوف، في تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إن الدفعة الجديدة دعم من الدول الغربية، وإنه التقى الاثنين بقائد قوات الإنزال الجوي الأوكرانية مكسيم ميرغورودسكي، واطلع على المعدات الجديدة التي حصلت عليها القوات الأوكرانية.

وأوضح أنه تم تسلم دبابات "تشالنجر" البريطانية ومدرعات "سترايكر" و"كوغار" الأمريكية و"ماردر" الألمانية.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الألمانية وصول 18 دبابة من نوع "ليوبارد 2A6" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا يوم الاثنين.