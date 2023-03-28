الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديزنى» تعتزم تسريح 7 آلاف موظف أبريل المقبل

ديزنى
ديزنى

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني" العالمية، بوب إيجر، بدء الشركة تسريح سبعة آلاف موظف، مرجحًا تسريح عدة آلاف آخرين من الموظفين في أبريل المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كما نقلت وكالة "رويترز"، إن الشركة ستبدأ في إخطار المجموعة الأولى من الموظفين خلال الأيام الأربعة المقبلة، ومن المتوقع حدوث موجة ثانية أكبر تشمل تسريح "عدة آلاف من الموظفين" في أبريل.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية تقليص عدد موظفي الشركة بالكامل بحلول صيف عام 2023.

ويعتبر تسريح شركة "والت ديزني" الهائلة للعمال هو جزء من جهد لخفض التكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار.

وأكدت الوكالة، أن عمليات التسريح ستشمل العديد من أقسام الشركة الرئيسية مثل Disney Entertainment و Disney Parks، Experiences and Products.

وتشهد الشركات الكبري حول العالم عمليات تسريح للموظفين، حيث خلال يناير أضافت شركات التكنولوجيا الثلاث أمازون، ومايكروسوفت، والشركة الأم لـ "جوجل"، نحو 30 ألف وظيفة لإجمالي العدد الذي تم تسريحه في 2022 في القطاع.

وتخطط شركة "ألفابيت" لتخفيض عدد الموظفين بنسبة تزيد عن 6% - نحو 12000 موظف – مما يفاقم عمليات التسريح الهائلة في قطاع التكنولوجيا حول العالم.

يأتي ذلك، بينما استفادت شركات التكنولوجيا الكبيرة من الطفرة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد الذي انطلق خلال عمليات الإغلاق الوبائي لكوفيد-19 في عام 2020.

وبعد 3 أعوام، أبلغت العديد من هذه الشركات عن معدلات نمو مخيبة للآمال، وتعاملت مع أسعار الأسهم المنخفضة مع عودة سلوك العملاء إلى طبيعته.

وقال قادة الشركات، إنهم توسعوا بسرعة كبيرة، حيث كتب الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت، سوندار بيتشاي، أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة"، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين. 

تسريح موظفين تويتر ديزنى شركة تسريح عمالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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