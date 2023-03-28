«حياة كريمة» تنقذ «رضا» بعد هدم منزلها فى أسوان

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » المساعدات لسكان مركز بنبان بمحافظة أسوان، حيث عملت على ترميم المنازل المتهالكة، وتوصيل المياه النظيفة، والغاز الطبيعي، وإدخال الأجهزة المنزلية الحديثة، إلى جانب توفير فرص عمل لهم، ومدهم بالقروض المالية، كما قامت المبادرة برصف وإنارة الطرق وتجديد الوحدات الصحية داخل القرية.

بنوا منزلي وساعدوني بـ«تجهيز مشغل»

«رضا محمود»، تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، تعيش بمركز بنبان بمحافظة أسوان، عانت في السنوات الماضية بسب تهالك منزلها والذي أصبح لا يصلح للعيش به ، كما أن المنزل كان خالي تمامًا من جميع الأجهزة الكهربائية، وذلك جعل حياة المسنة تزداد صعوبة، وأصبحت تتمنى أن تعيش حياة هادئة خالية من الخوف والتوتر، لتأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » وتقوم بتحقيق حلمها من خلال ترميم منزلها، وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي له، إلى جانب توفير الأجهزة المنزلية لها لتنعم بحياة هادئة كما كانت تتمنى.

وقالت إن «حياة كريمة» ساعدتها بشكل كبير في تأمين مسكن لها ولأسرتها، خلال عمل المبادرة على تطوير البنية التحتية والمنازل بالقرية، إذ تسببت السيول خلال الأعوام السابقة في هدم أجزاء من منزلها، إلا أن «حياة كريمة» أعادت بناءه بخامات أفضل وبطريقة عصرية ومناسبة، وأدخلت المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها، بجانب توفير الأجهزة المنزلية الحديثة.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية ساعدتها في تجهيز مشغل لتعليم الفتيات النول والمشغولات اليدوية، ووفرت لها الخامات والمعدات، علاوة على تيسير حصولها على قروض لهذا الغرض، وذكرت أن المبادرة أنقذت الحرف اليدوية من الاندثار ووفرت فرص عمل للكثير من سكان القرية، مختتمه بتوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التى غيرت حياة الكثيرين من سكان القرية وأصبحوا يعيشون حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.