الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تنقذ «رضا» بعد هدم منزلها فى أسوان

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » المساعدات لسكان مركز بنبان بمحافظة أسوان، حيث عملت على ترميم المنازل المتهالكة، وتوصيل المياه النظيفة، والغاز الطبيعي، وإدخال الأجهزة المنزلية الحديثة، إلى جانب توفير فرص عمل لهم، ومدهم بالقروض المالية، كما قامت المبادرة برصف وإنارة الطرق وتجديد الوحدات الصحية داخل القرية.

بنوا منزلي وساعدوني بـ«تجهيز مشغل»

«رضا محمود»، تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، تعيش بمركز بنبان بمحافظة أسوان، عانت في السنوات الماضية بسب تهالك منزلها والذي أصبح لا يصلح للعيش به ، كما أن المنزل كان خالي تمامًا من جميع الأجهزة الكهربائية، وذلك جعل حياة المسنة تزداد صعوبة، وأصبحت تتمنى أن تعيش حياة هادئة خالية من الخوف والتوتر، لتأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » وتقوم بتحقيق حلمها من خلال ترميم منزلها، وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي له، إلى جانب توفير الأجهزة المنزلية لها لتنعم بحياة هادئة كما كانت تتمنى.

وقالت إن «حياة كريمة» ساعدتها بشكل كبير في تأمين مسكن لها ولأسرتها، خلال عمل المبادرة على تطوير البنية التحتية والمنازل بالقرية، إذ تسببت السيول خلال الأعوام السابقة في هدم أجزاء من منزلها، إلا أن «حياة كريمة» أعادت بناءه بخامات أفضل وبطريقة عصرية ومناسبة، وأدخلت المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها، بجانب توفير الأجهزة المنزلية الحديثة.

 وأضافت أن المبادرة الرئاسية ساعدتها في تجهيز مشغل لتعليم الفتيات النول والمشغولات اليدوية، ووفرت لها الخامات والمعدات، علاوة على تيسير حصولها على قروض لهذا الغرض، وذكرت أن  المبادرة أنقذت الحرف اليدوية من الاندثار ووفرت فرص عمل للكثير من سكان القرية، مختتمه بتوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التى غيرت حياة الكثيرين من سكان القرية وأصبحوا يعيشون حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.

المبادرة حياة كريمه المساعدات ترميم المنازل المنازل المتهالكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أمين الفتوى يكشف حكم تذوق الطعام فى نهار رمضان

تعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

الفنان وليد فواز: ممثلوا «رسالة الإمام» ترس داخل الآلة الكبيرة

نيللى كريم: أنا والسوشيال لسنا أصدقاء.. وفاتن حمامة لها أثر كبير فى حياتى

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية