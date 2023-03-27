الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أحداث الحلقة الخامسة 5 من رسالة الإمام.. الشافعي: اسمع بقلبك وعظ بفعله

رسالة الإمام
رسالة الإمام

"وأعلم أن من سمع بأذنه صار حاكياً.. ومن أصغى بقلبه كان واعياً.. ومن وعظ بفعله كان هادياً.. فلتسمع بقلبك ولتعظ بفعلك".. بتلك الكلمات بدأت الحلقة  الخامسة  من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي. 

الحلقة الخامسة من رسالة الإمام

وبدأ الفنان خالد النبوي الذي يقوم ببطولة الإمام الشافعي مع بداية الحلقة الخامسة من رسالة الإمام بإنشاء بعض من اشعار الإمام الشافعي الذي جمعت في ديوان له اطلق عليها ديوان الشافعي، حيث حرص الفنان خالد النبوي على بدأ الحلقات بادلاء بعض من أشعار الشافعي وحكمه المتوارثة والخالدة حتى الآن. 

أبطال الحلقة 5 من مسلسل «رسالة الإمام»

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موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 5

ننشر قائمة المراجع التاريخية لمسلسل «رسالة الإمام»

أحداث مسلسل رسالة الإمام 

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

أبطال مسلسل رسالة الإمام 

ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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