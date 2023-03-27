الكبير يعاني من فوبيا المرتفعات.. ملخص الحلقة الخامسة من الكبير أوي7

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي ج 7 بشعور الفنانة نور التي تلعب شخصية "جميلة"، استشاري العلاقات الزوجية بحالة من الاستغراب بسبب فشل المهمة الثانية التي كلفت بها مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، وزوجها الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي: "أنا كنت مفكرة اللي هتعملوه هتقعوا في حب بعض مش في إيدين البوليس، وأكيد بعد اللي حصل ده مش طايقين بعض خالص صح".

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير اوي ج7

اقترحت الفنانة نور التي تجسد شخصية الطبيبة “جميلة” خلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5، استشاري العلاقات الزوجية، على كلٍ من “الكبير” و “مربوحة” السفر بعيدًا عن الملل والروتين والتخلص من الضغوط المحيطة بهما.

وضمن احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5 بعد خروج الكبير ومربوحة، تتحول شخصية الطبيبة “جميلة” في المكالمة الهاتفية مع زوجها قائلًة: "انت ليك عين تتكلم، دا أنا هرفع عليك قضية أجرجرك في المحاكم، هاخد نفقة متعة ونفقة عيال وهخترع نفقة وبرضو واخدها منك، دا غير قضية تبديد العفش، وانت بتهددني بالعيال ما تاخدهم، بتلوي دراعي بيهم يعني، خدهم خلي أمك تربيهم يا ابن امك".

وسخر “الكبير” الفنان أحمد مكي، من جهل زوجته “مربوحة” الفنانة رحمة أحمد، والتي اعتقدت أن القاهرة تتمثل في محطة مصر وعلقت: "كنت متوقعة مصر أوسع شوية عن كده وسقفها أعلى".

ورغم محاولات الكبير لتوضيح الصورة لزوجته "مربوحة" إلا أنها صممت على عدم تغيير فكرتها، ليسخر منها: "شايفة الناس اللي هناك دول، دول التجمع الخامس، والناس اللي شايلين مسطرة حرف الـT دول منطقة المهندسين، والست الكبيرة دي هي منطقة العجوزة".

وطلبت مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، من زوجها الكبير الذي يجسده الفنان أحمد مكي، في نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، أن تزور القاهرة وكل ما فيها على رأسها برج القاهرة، إلا أن الكبير رفض متحججًا بالخوف عليها، إلا أنها تصر على الذهاب.

أحداث مسلسل الكبير اوي ج7

ويذهب كلٍ من الكبير وزوجته مربوحة ضمن أحداث الحلقة الخامسة إلى زيارة برج القاهرة، وتكون مربوحة سعيدة جدًا بهذه الزيارة على عكس الكبير الذي تملك منه الخوف بشدة، واكتشفت مربوحة أن الكبير يعاني من فوبيا المرتفعات.

وبعد انتهاء خروجة برج القاهرة، واستمتاع مربوحة بهذه الفسحة التي لطالما حلمت بها منذ أن كانت في المزاريطة، ذهبا سويًا إلى نهر النيل، لركوب مركب بالنيل، وتطلب مربوحة من الكبير السفر إلى مدينة الإسكندرية ولا تعلم الفرق بين النيل والبحر.

وتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع برقص الكبير ومربوحة سويًا "SLOW" على أنغام أغنية "انا لحبيبي" للفنانة الكبيرة فيروز، بعدما أدار الضرب في جميع ركاب المركب وجعلهم يديرون ظهورهم.

أبطال «الكبير أوى 7»

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.