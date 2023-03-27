كهربا: لو خيروني بين الاعتزال والعودة للزمالك.. سأعتزل

كشف محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الأهلي، عن أسباب رحيله عن الزمالك من جديد وذلك في برنامج “رامز نيفر إند”.

وقال كهربا خلال ظهوره اليوم كضيف في البرنامج: “رحلت عن الزمالك لأن عقدي خلص، وحساب اللي عمل معايا كده في الدنيا والآخرة.. ربنا هيجيبلي حقي”.

وأضاف عند سؤاله لو خيروك بين إنك تعتزل أو تلعب للزمالك هتعمل إيه؟.. هعتزل".

وشارك كهربا في انتصار الأهلي الكبير على فريق القطن الكاميروني، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل 3 أهداف من رباعية فريقه في اللقاء.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيديو لأهداف كهربا في مرمى القطن الكاميروني، وعلق: "لاعب الأسبوع بدوري أبطال إفريقيا بالتصويت هو محمود كهربا، لاعب الأهلي، قدم أداء متميزا انتهى بتسجيله هاتريك".

وتواجد محمود كهربا وبيرسي تاو، لاعبا الأهلي على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة، ومعهما ثنائي فريق سيمبا التنزاني، كلاوتس تشاما وساديو كانوتي.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط.

ويختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الهلال السوداني بفارق هدف نظيف أو أكثر من هدفين في حالة تلقي شباكه هدفًا، من أجل التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.



7 أرقام قياسية لكهربا بعد تسجيله هاتريك في مرمى القطن

1- سجل محمود كهربا "هاتريك" لأول مرة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- هذا الهاتريك الأول له مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

3- الأهداف الثلاثة التي سجلها كهربا رفعت رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في البطولة الإفريقية رفقة المارد الأحمر.

4- كهربا تجاوز الثلاثي أحمد فتحي وحمدي فتحي وعمرو الثلاثية الذين سجل كل منهم 5 أهداف مع الأهلي في البطولة الإفريقية.

5- كهربا عادل رقم كل من إبراهيم سعيد وجونيور أجايي ومروان محسن برصيد 6 أهداف مع الأهلي، وهو الهدف الثامن لكهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

6- بات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة، وهو أول هاتريك للأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

7- نجح كهربا في مُعادلة إنجاز حسام حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وبات ثاني لاعب في تاريخ المارد الأحمر يسجل هاتريك خارج حدود مصر على مستوى بطولات الأندية الإفريقية.