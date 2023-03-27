شدوه تحت القطر.. السجن 15 عاما للمتهمين في واقعة بتر ساقى شرطي بإمبابة

قضت الدائرة ١٩ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة المتهمين بسرقة أمين شرطة، والتسبب في فقد ساقيه أثناء استقلاله للقطار بمنطقة إمبابة بالسجن 15 سنة، والزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد وعضوية المستشار خالد أحمدعمار والمستشار ياسر جلال .

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بإحالة المتهمين بسرقة أمين شرطة والتسبب في فقد ساقيه خلال مقاومتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمان سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أمين شرطة عن طريق الإكراه الواقع عليه حال إستقلاله القطار متوجهاً لعمله ووقوفه على باب القطار تمهيداً للنزول للمحطة وجهته إلا انه فوجئ بقيام المتهم الأول والمتواجد خارج القطار بجذب حقيبة المنقولات من يده.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء مقاومة أمين الشرطة إلا ان المتهم جذبها بشدة من حقيبته ما أدى الى إختلال توازنه وسقوطه من القطار أسفل عجلاته فحدثت إصابته بساقية والتي أدت إلى بترهما والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتأمينه فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والإستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق، واجتازا خطوط السكك الحديدية في غير الأحوال المقررة.