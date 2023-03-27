الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شدوه تحت القطر.. السجن 15 عاما للمتهمين في واقعة بتر ساقى شرطي بإمبابة

حبس
حبس

قضت الدائرة ١٩ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة  بزينهم، بمعاقبة المتهمين بسرقة أمين شرطة، والتسبب في فقد ساقيه أثناء استقلاله للقطار بمنطقة إمبابة بالسجن 15 سنة، والزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد وعضوية المستشار خالد أحمدعمار والمستشار ياسر جلال .

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بإحالة المتهمين بسرقة أمين شرطة والتسبب في فقد ساقيه خلال مقاومتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمان سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أمين شرطة عن طريق الإكراه الواقع عليه حال إستقلاله القطار متوجهاً لعمله ووقوفه على باب القطار تمهيداً للنزول للمحطة وجهته إلا انه فوجئ بقيام المتهم الأول والمتواجد خارج القطار بجذب حقيبة المنقولات من يده.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء مقاومة أمين الشرطة إلا ان المتهم جذبها بشدة من حقيبته ما أدى الى إختلال توازنه وسقوطه من القطار أسفل عجلاته فحدثت إصابته بساقية والتي أدت إلى بترهما والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتأمينه فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والإستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق، واجتازا خطوط السكك الحديدية في غير الأحوال المقررة.

الدائرة ١٩ جنايات الجيزة محاكم جنوب المتهمين أمين شرطة المستشار الدكتور حسن السيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

«ابني عايش ولا ميت».. جعفر العمدة يثير التساؤلات في الحلقة الخامسة

ياسر جلال: علاقة مشروعة «متعوب فيه» ومكتوب بحرفية.. وأَعِد الجمهور بكثير من التشويق (حوار)

ضبط لمتهمين بإدارة صفحة على فيسبوك لبيع المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟