مسلسل ضرب نار الحلقة 4.. مشهد رومانسي بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

نشر الفنان أحمد العوضي مشهد رومانسي من أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل ضرب نار يظهر قوة الحب الذي انطلق بينه وبين مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل ضرب نار الحلقة 4

ونشر العوضي نص الحوار الذي يبين حالة الحب بينهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء نص الحوار كالتالي:

- أنا فرحانة أوي

= الحمد لله إنك فرحانة

- ايه ده وأنت مش فرحان؟

= مين قال؟ أنا فرحان أكتر منك

- وإيه بقى اللّي مفرحك؟

= فرحان إنك قدامي وبتبصيلي وأبصلك وركبنا المركب سوا وجينا الملاهي سوا

- بس إنت فيك حاجة غريبة أوي

= أوي! ازاي يعني

- يعني لا إنت غني ولا عندك شقة بس تحس إنك ثابت كده واللي يشوفك يطمن علشان كده حبيتك

نفسي تقعد تبصلي كده لحد ما تزهق مني

= يابوي أزهق هو في حد عاقل يزهق وهو بيبصلك يا مهرة

ده انتي مهرة قلبي

- ربنا ما يحرمني منك، عارف قبل ما أعرفك اليوم كان عادي والحياة ملهاش طعم

بس من ساعة ما عرفتك ببقي عاوزة كل يوم الصبح يجي علشان أشوفك

- بتحبني يا جابر

= الله الوكيل إنتي سارقة قلبي

- طيب لو بتحبني خلي بالك مني

= أحلى على الأحلى

- والنبي إنت اللي أحلي

وشهد المشهد حالة رواج كبيرة من محبي وعشاق الثنائي الأكثر متابعة في شهر رمضان في العمل الذي يعرض على فضائية on و قناة art.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5 يوميا الساعة 10 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل ضرب نار، يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.