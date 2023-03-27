الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلى.. الفريق راحة غدًا ويستأنف تدريباته الأربعاء استعدادًا للهلال السودانى

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس اندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين، غدا الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

مران الأهلي كولر الهلال السوداني دور المجموعات الافريقى الدوليين

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