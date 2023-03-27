تكثيف الأعمال والتشطيبات النهائية في قرية التراث بمدينة شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، الأعمال الجارية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية تمهيدا للافتتاح في القريب العاجل، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وقال المحافظ إن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، وأنه جارى الانتهاء من أعمال التشجير والتجميل واللاند سكيب.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.