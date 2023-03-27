الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكثيف الأعمال والتشطيبات النهائية في قرية التراث بمدينة شرم الشيخ

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،  اليوم، الأعمال الجارية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية تمهيدا للافتتاح في القريب العاجل، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

C8B17765-D03E-4C02-A233-83B97FF0EF59

وقال المحافظ إن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، وأنه جارى الانتهاء من أعمال التشجير والتجميل واللاند سكيب. 

FA8B17C4-B84A-445D-AD48-209084EF4362

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

ADC20807-C7F4-4645-A6C1-22B5DBA901CF
محافظ جنوب سيناء الهجن شرم الشيخ جنوب سيناء المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

بختم الأزهر.. مجمع البحوث الإسلامية اعتمد «رسالة الإمام».. وأساتذة تاريخ: «دقيق تمامًا»

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. الجيش يداهم أكبر مخزن للسلاح بسيناء

القوى السياسية تثمن قرارات «الحوار الوطني»: خطوة تعكس الجدية والالتفاف حول المصلحة العامة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

سوق الكانتو الحلقة 5.. غضب عبدالعزيز مخيون بسبب «الدكان الأحمر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟