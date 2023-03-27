الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس البعثة المصرية: مكتشفات منشأة سليمان سُتدرج بالقوائم العالمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كشف محمد بريك، رئيس البعثة المصرية لمكتشفات منشأة سليمان التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، عن أن القرية سيتم إدراجها على قوائم الاكتشافات الأثرية العالمية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاكتشافات أثرت العمل والمجتمع الأثرى بتاريخ  جديد للمنطقة من العصر اليوناني الروماني إلى العصر الفرعوني المتأخر.

وأوضح رئيس البعثة أن الإعلان عن الكشف كان من خلال مؤتمر نظمته كلية الآثار بجامعة عين شمس، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية، وإحدى الجمعيات المسئولة عن المسح الأثري والجغرافي لجميع المواقع الأثرية بمصر.

وأضاف أن البعثة عثرت أثناء التنقيب عن الآثار داخل القرية، على جزء من حمام روماني، وعدد من القنينات الفخارية، ومصحن كبير وآخر صغير، ترجع إلى العصر الروماني، إضافة إلى إناء فخاري يرجع إلى العصر اليوناني.

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مكتشفات منشأت سليمان سيتم إدراجها على الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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