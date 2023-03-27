اشتعال النيران في سيارة ميكروباص وإصابة 10 أشخاص بالفيوم

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران فيها، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الطيور إتجاه أسيوط قرب قرية قصر الباسل واشتعال النيران في السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن حملة برئاسة الأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء أحياء غرب، وجنوب، والجون، قد قامت برصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها بمدينة الفيوم، لأن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظراً لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين، مشيراً أن الحملة شملت شوارع مصطفى كامل، والعريان المتفرع من شارع مصطفى كامل، وسوق الخضار بداية من مصطفى كامل حتى منطقة المبيضة، إضافة إلى منطقة مسجد النافع وميدان المبيضة، كما شملت الحملة منطقة دحدورة هدى، وميدان الصوفى وعدد من الشوارع الفرعية.