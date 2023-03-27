بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر.. 3 هزات أرضية جديدة فى البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ 3 هزات أرضية جديدة في البحر الأحمر، كانت الهزة الأكبر فيها بقوة 2.22 درجة على مقياس ريختر.

وسُجلت الهزة الأرضية الأولى في الساعة الثالثة و42 دقيقة، بقوة 2.22 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمقها 3.94 كيلومتر، على بُعد 32 كيلومتر من مدينة رأس غارب، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في الساعة الرابعة و44 دقيقة، وبلغت قوتها 1.87 درجة على مقياس ريختر، بعمق 20.78 كيلومتر، على بُعد 92 كيلومتر من رأس غارب.

كما وقعت الهزة الأرضية الثالثة في الساعة الخامسة و25 دقيقة، بقوة 1.55 درجة على مقياس ريختر، وعمق 12.87 كيلومتر.

ولم ترد أي بيانات حول الشعور بالهزات الثلاث، حيث إنه وفقًا لعلماء الفلك، فإن الشعور بالهزات الأرضية التي أكثر من 3 درجات، وأن النشاط الزلزالي في مصر أقل من هذه القوة، وتحدث هزات أرضية يوميًا في نطاقها الطبيعي.