الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر.. 3 هزات أرضية جديدة فى البحر الأحمر

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ 3 هزات أرضية جديدة في البحر الأحمر، كانت الهزة الأكبر فيها بقوة 2.22 درجة على مقياس ريختر.

 

وسُجلت الهزة الأرضية الأولى في الساعة الثالثة و42 دقيقة، بقوة 2.22 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمقها 3.94 كيلومتر، على بُعد 32 كيلومتر من مدينة رأس غارب، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في الساعة الرابعة و44 دقيقة، وبلغت قوتها 1.87 درجة على مقياس ريختر، بعمق 20.78 كيلومتر، على بُعد 92 كيلومتر من رأس غارب.

 

كما وقعت الهزة الأرضية الثالثة في الساعة الخامسة و25 دقيقة، بقوة 1.55 درجة على مقياس ريختر، وعمق 12.87 كيلومتر.

 

ولم ترد أي بيانات حول الشعور بالهزات الثلاث، حيث إنه وفقًا لعلماء الفلك، فإن الشعور بالهزات الأرضية التي أكثر من 3 درجات، وأن النشاط الزلزالي في مصر أقل من هذه القوة، وتحدث هزات أرضية يوميًا في نطاقها الطبيعي.

 

 

الهزات الأرضية الهزة الأرضية البحر الاحمر الزلزال البحر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تخونه مع ابن عمها.. محكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق رفعتها سيدة على زوجها

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

تقرير إيطالي: عطلة الأحلام والكنوز الأثرية موجودة فقط في مصر

تحققت بعد وفاته.. وصية الإمام الشافعى للسيدة نفيسة

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

إصلاح أم مصالح؟.. قوانين نتنياهو تدفع بإسرائيل لكابوس الانقسام والمليونيات (القصة الكاملة)