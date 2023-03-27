الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللجنة العسكرية المشتركة الليبية تتفق على تشكيل حكومة موحدة لكل المؤسسات

اللجنة العسكرية الليبية
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية الليبية في مدينة طرابلس، بحضور ممثل الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مساء أمس الأحد، على ضرورة أن يكون الحوار «ليبي – ليبي» داخل الأرضي الليبية، رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس، نبذ الاقتتال والعنف بكل أشكاله على كامل التراب الليبي.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023، وذلك بحسب بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا عبر موقعها الإلكتروني اليوم.

وأكد المجتمعون مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، استكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر، المضي في مسعى الانتخابات وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم.

واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.

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العسكرية الليبية اللجنة الامم المتحدة طرابلس اللجنة العسكرية

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