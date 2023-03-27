الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تامر بدفن جثة عامل والاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حادث الطريق الأوسطى

حادث الطريق الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بدفن جثة عامل توفى في حادث مروري وقع على الطريق الأوسطي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وبين تقرير عن إصاباتهم واستدعاء شهود العيان.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة، مفاده بلاغ بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حلوان الجزئية جثة التصريح بدفن عامل

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بعد الفاصل

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