الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ذكريات 4 عقود.. «الغضبان» يستعرض للأسرة البلغارية أعمال تطوير محافظة بورسعيد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أسرة بلغارية عاشت في المحافظة لأكثر من 10 سنوات وعادت بعد أكثر من 4 عقود، على متن باخرة سياحية لتستعيد ذكرياتها في المدينة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بزيارة الأسرة البلغارية لمحافظة بورسعيد بعد 40 عاما من تواجدها في بورسعيد، مستعرضًا ما تشهده المحافظة حاليا من تنمية كبيرة في جميع المجالات خاصة في السياحة.

وكرر محافظ بورسعيد ترحيبه بالأسرة البلغارية، متمنيا لهم قضاء زيارة سعيدة بمحافظة بورسعيد واستعادة الذكريات المميزة والسعيدة لهم.

وفي نهاية اللقاء، التقط المحافظ مع الأسرة مجموعة من الصور التذكارية وسط حفاوة من الترحيب الاستقبال.

ووصلت صباح اليوم، الأسرة البلغارية المكونة من أم وابن وابنه، إلى منزلهم القديم بجوار مسجد "لطفي شبارة" في نطاق حي الشرق والذي كان يُطلق عليه الحي الأفرنجي قديماً.

وأكد الاستاذ محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، إن الأم (فليشكا) عاشت مع زوجها الراحل (يوردانوفا) في بورسعيد منذ عام 1977 وحتى العام 1987، وقامت بولادة ابنتها الصغرى (لورا) في بورسعيد وعاشت بصحبة ابنها الوحيد (يافور) لمدة 10 سنوات في بورسعيد، وكان من أبناء مدرسة الليسيه الفرنسية، وله صورة في حفل تكريم من محافظ بورسعيد الراحل السيد سرحان.

وأوضح “أبو الدهب” أن العائلة البلغارية مازالت تحتفظ بذكرياتها الجميلة عن بورسعيد وحلمت بالعودة مرة أخرى لاستعادة الذكريات الجميلة عن المدينة الباسلة، ولهذا رتبت لهذه الرحلة عبر الباخرة السياحية Celestyal Crystal، والتي وصلت إلى ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم، لاستعادة ذكرياتهم الرائعة والحنين للجذور ولمقابلة أصدقائهم القدامى.

وأضاف أن الأسرة تواصلت مع هيئة تنشيط السياحة عن طريق أحد المهتمين بالسياحة هاشم مرسي، من أجل ترتيب الزيارة التي ستكون ليوم واحد فقط أثناء رسو السفينة في ميناء بورسعيد السياحي، وأن الأسرة تريد أن تزور مكان إقامتهم ومقابلة بعد الجيران والأصدقاء في بورسعيد وترتيب جولة سياحية بالمدينه الباسلة التي عاشوا فيها قبل 40 عاما.

وأشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة تولي اهتماما كبيرا بهذا النمط من السياحة Roots Tourism  من خلال الترويج السياحي لمصر؛ إذ أنها تهدف إلى فتح المجال أمام المصريين المهاجرين في الخارج أو الجنسيات الأخرى التي عاشوا لفترات طويلة في مصر ورحلوا عنها بعد ذلك، لزيارة الأماكن التي نشأوا وترعرعوا فيها واستعادة ذكرياتهم معها.

وأوضح أن هذه السياحة لن تقتصر على الشخص الذي تربطه ذكريات مع مصر البلد فقط، بل إنه سيمتد إلى أجيال جديدة من أبنائه وأحفاده، فضلا عن أن هؤلاء سيعودون إلى مصر مع أسرهم التي قد يكون بينها جنسيات مختلفة، وبالتالي فإن هذه الفعالية تعد ترويجا عالميا للسياحة المصرية.

جانب من الحدث

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10 سنوات استعادة الاستقبال الترحيب البلغاري الذكريات الجميلة السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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