رئيس مدينة سيوة يتابع توزيع كوبونات صرف المواد الغذائية

شهد محمد بكر يوسف، رئيس مدينة سيوة تسليم المستفيدين للمواد الغذائية لبيت الصدقات المصري من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وأبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين، والشيخ عيسي محمد علي شيخ معهد سيوة الأزهري.

وأشاد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بإشراف من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن بيت الزكاة والصدقات المصرى قام بتوزيع كوبونات بيت الزكاة على مدن المحافظة بالكامل، وكان نصيب سيوة فيها ٧٥٠ كوبونًا.

وقدم رئيس مدينة سيوة، الشكر إلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على جهود بيت الزكاة والصدقات المصري ودعم واحة سيوة بعدد ٧٥٠ كوبونًا بقيمة ٢٢٥ ألف جنيه مواد غذائية.

وثمن رئيس مدينة سيوة جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة إلى الله ونشر الفكر الوسطى، بالإضافة إلى دوره المجتمعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل المدن والقرى والمناطق الشعبية، موجهًا المسئولين بتقديم كل التسهيلات الممكنة للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية والأزمة الاقتصادية العالمية، وبناء على تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وفي سياق آخر، كان محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، قد شهد ختام فعاليات الفوج الثاني من "ملتقي سيوة الدولي الخامس للفنون" في دورته الثانية، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والدكتور سمير أحمد علي، رئيس الملتقي، ورؤساء قري أبوشروف وبهي الدين وعدد من الإدارات التنفيذية.

محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة

محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة

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