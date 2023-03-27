الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتابع توزيع كوبونات صرف المواد الغذائية

محمد بكر يوسف رئيس
محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة

شهد محمد بكر يوسف، رئيس مدينة سيوة تسليم المستفيدين للمواد الغذائية لبيت الصدقات المصري  من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وأبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين، والشيخ عيسي محمد علي شيخ معهد سيوة الأزهري. 

وأشاد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بإشراف من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا. 

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن بيت الزكاة والصدقات المصرى قام بتوزيع كوبونات بيت الزكاة على مدن المحافظة بالكامل، وكان نصيب سيوة فيها ٧٥٠ كوبونًا. 

وقدم رئيس مدينة سيوة، الشكر إلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على جهود بيت الزكاة والصدقات المصري ودعم واحة سيوة  بعدد ٧٥٠  كوبونًا بقيمة ٢٢٥ ألف جنيه مواد غذائية. 

وثمن رئيس مدينة سيوة جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة إلى الله ونشر الفكر الوسطى، بالإضافة إلى دوره المجتمعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل المدن والقرى والمناطق الشعبية، موجهًا المسئولين بتقديم كل التسهيلات الممكنة للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية والأزمة الاقتصادية العالمية، وبناء على تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. 

وفي سياق آخر، كان محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، قد شهد ختام فعاليات الفوج الثاني من "ملتقي سيوة الدولي الخامس للفنون" في دورته الثانية، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والدكتور سمير أحمد علي، رئيس الملتقي، ورؤساء قري أبوشروف وبهي الدين وعدد من الإدارات التنفيذية.

محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة
محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة
محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة
محمد بكر يوسف رئيس مدينة سيوة
FB_IMG_1679917327452
FB_IMG_1679917327452
FB_IMG_1679917322700
FB_IMG_1679917322700
FB_IMG_1679917324893
FB_IMG_1679917324893
الأسر الأكثر احتياجا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المجمعات الاستهلاكية بيت الزكاة والصدقات المصري رئيس مدينة سيوة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تخونه مع ابن عمها.. محكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق رفعتها سيدة على زوجها

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

تقرير إيطالي: عطلة الأحلام والكنوز الأثرية موجودة فقط في مصر

تحققت بعد وفاته.. وصية الإمام الشافعى للسيدة نفيسة

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

إصلاح أم مصالح؟.. قوانين نتنياهو تدفع بإسرائيل لكابوس الانقسام والمليونيات (القصة الكاملة)