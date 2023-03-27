مصدر لـ«الدستور»: إدارة الزمالك تفكر فى إعادة جنش لحراسة المرمى

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بحراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تفكر في عودة محمود عبد الرحيم جنش من جديد إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل وشرائه من صفوف فيوتشر.

ويفكر مسئولو الزمالك في ضم حارس مرمى جديد للفريق في الموسم المقبل خاصة وأن محمد عواد يتبقى في عقده موسم واحد فقط وعدم تواجد سوى محمد صبحي فقط لا سيما أنه لا يوجد حارس من بين قطاع الناشئين يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي في الوقت الحالي.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تفكر في عودة جنش وشرائه من صفوف فيوتشر خاصة أنه يتواجد حاليًا على سبيل البيع النهائي بعد تحويل الإعارة إلى بيع نهائي من جانب فيوتشر ولا يمكن له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي بدون موافقة إدارة فيوتشر.