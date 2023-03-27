رئيس مدينة الشروق: بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية بسكن مصر وجنة

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من (10م2 : 20م2)، لتوفير أنشطة (صيدلية/ مكتبة/ كافيتريا ) بسكن مصر، وأنشطة ( خضراوات وفاكهة – مطعم – جزارة ) بكمبوند جنة، بهدف التيسير على السكان وتوفير الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

وأوضح المهندس علي سعد، أنه تم استهداف منطقة سكن مصر وكمبوند جنة باعتبارهما من المناطق الحديثة بالمدينة، وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق، مضيفاً أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 80 ألف جنيه، و 98 ألف جنيه، وللصيدلية 150 ألف جنيه، وأنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء مدينة الشروق كافة.