الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس مدينة الشروق: بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية بسكن مصر وجنة

خلال الجولة
خلال الجولة

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من (10م2 : 20م2)،  لتوفير أنشطة (صيدلية/ مكتبة/ كافيتريا ) بسكن مصر، وأنشطة ( خضراوات وفاكهة – مطعم – جزارة ) بكمبوند جنة، بهدف التيسير على السكان وتوفير  الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

وأوضح المهندس علي سعد، أنه تم استهداف منطقة سكن مصر وكمبوند جنة باعتبارهما من المناطق الحديثة بالمدينة،  وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق، مضيفاً أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 80 ألف جنيه، و 98 ألف جنيه، وللصيدلية 150 ألف جنيه، وأنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل  أنحاء مدينة الشروق كافة.

رئيس جهاز مدينة الشروق بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة كن مصر وجنة استكمال أعمال الزراعة صيانة المسطحات الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؟.. «التعليم» تكشف الحقيقة

عضو لجنة الزراعة فى البرلمان يضع مقترحات للخروج من أزمة الأعلاف

أسعار الذهب تنخفض 1% عالميًا بسبب هدوء الأسواق لاحتواء أزمة سيليكون فالى

التضامن: إجراء قرعة إلكترونية لحج الجمعيات منتصف أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

ميخائيل بوجدانوف: نتابع بقلق الاحتجاجات فى إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائى اليوم