كل ما تريد معرفته عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (تفاصيل)

يشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور كلا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وبدأ أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن ماهي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية؟، كالالتحاق بها بديلًا عن نظام الثانويةالعامة، لذا ينشر "الدستور" أبرز المعلومات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ونظام الدراسة بها:

- مدارس التكنولوجيا الدولية هي نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر وشركات القطاع الخاص ما يسمى بالشريك الصناعي.

- مدة الدراسة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات.

- نظام الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية بيختلف عن نظام التعليم الفني العادي، وذلك لأنه قائم على نظام الجدارات في تقييم الطلاب.

- نظام الدراسة لا يعتمد على العلوم الفنية النظرية فقط ولكن بيتم دمجها بالعلوم الثقافية والتدريب العملي داخل المصانع طوال فترة الدراسة.

- تُدرس المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية باللغة الإنجليزية.

- منح الطلاب شهادة تعادل دبلوم المدارس الفنية وشهادة خبرة من الشريك الصناعي بالإضافة إلى شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- يعقد للطالب اختبار للغة الإنجليزية أثناء اختبارات القبول بالمدرسة مع النظر لدرجة الطالب في اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية.

- المدرسة بتلعب دور مهم في تطوير اللغة الإنجليزية عند الطلاب عن طريق تقديم كورسات للغة الإنجليزية المتقدمة بالمدرسة.

- تطوير البنية التحتية التكنولوجية الحديثة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، للوصول للمعايير الدولية في هذة المدارس.

- تسليم الطلاب عند القبول بالمدرسة جهاز تابلت أو جهاز لاب توب بيحتوى على جميع المناهج الدراسية، وبيعتمد عليه بشكل أساسي في العملية التعليمية داخل المدرسة.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تركز على أهم القطاعات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتي يواجه بعضها وجود ندرة في العمالة.

- تخصصات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشمل ( تجارة حديثة ،تسويق خدمات مالية ،خدمات تأمين ،وتسويق القروض، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، تصنيع وصيانة الاسطمبات، تطوير البرمجيات، تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بمختلف أنواعها) .

- لا يزيد عدد الطلاب داخل الفصل الواحد عن 25 طالب.

- حصول الطالب على حوافز شهرية أثناء فترة الدراسة كمقابل لفترة التدريب في المصانع.

- توفير الزي المدرسي للطلاب.

-توصيل الطلبة باتوبيسات لأماكن التدريب

- تدريب الطلبة على أحدث الوسائل التكنولوجية والأجهزة في مجال الصناعة.

- توفير فرص للتوظيف بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج للطلبة المتميزين.

- تنظيم بعثات خارجية لأوائل الطلبة الخريجين سنويًا.