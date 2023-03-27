بيطري الإسماعيلية يواصل حملات التوعية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تنظم مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل الوزارة، بإشراف من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري، حملات لتوعية المزارعين والمواطنين من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

ومن جانبها، قامت الدكتورة سهير محمود الطبيبة بإدارة الإرشاد البيطرى في فايد بتوعية المربين بخطورة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأعراضه على الحيوان والإنسان وكيفية انتقالهما، وكيفية الوقاية منه، وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وكما تحدثت عن أهمية الترقيم والتسجيل.

ومن جهة أخرى، تابع الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية ووكيل الوزارة، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتى تستمر أعملها بكافة قرى محافظة الإسماعيلية ومراكزها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية للمحافظة.

ومن جهة أخرى، تابع الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية ووكيل الوزارة، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتى تستمر أعملها بكافة قرى محافظة الإسماعيلية ومراكزها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية للمحافظة.

وأجرى الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، يرافقه الدكتور هاني عبد الخالق مدير عام الوقاية بالمديرية، جولة إشرافية ميدانية تفقد خلالها أعمال لجان التحصين على مستوى المحافظة، وتحديدا بقرية الشوايشة التابعة لإدارة أبوصوير البيطرية.

حيث أصدر تعليماته بضرورة حفظ اللقاحات بالبرادات وعدم تعرضها للشمس أو الحرارة لعدم فسادها وضرورة متابعة أعمال ترقيم الماشية والتأكد من حصر كافة الحيوانات وحصولها على اللقاح وذلك لحمايتها من الإصابة بمرضي الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع.