الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لسيدة اشتركت مع عشيقها فى قتل زوجها بالشرقية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالاشتراك مع آخر، سبق الحكم عليه بالإعدام شنقا، في جريمة قتل زوج المتهمة  للاستمرار في علاقتهما الآثمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين، وليد مهدي، وأمير أحمد زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 71 لسنة 2012 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1704 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 8 ديسمبر عام 2012، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بوصول" ك. ا. ر م" 22 سنة  لمستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة.

- نتائج التحريات

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، قيام "م. ف.ع"، 24 سنة، سائق مقيم أشمون المنوفية، بارتكاب الجريمة، بتحريض من زوجة المجنى عليه، لوجود علاقة أثمة بينها وبين المتهم، واتفقا على التخلص من الزوج حتى يبلغا مقصدهما.

 وعلى أثر ذلك قامت الزوجة بإرشاد المتهم بخط سير زوجها، فقام المتهم باستئجار سيارة وتتبع خط سير المجنى عليه، وأثناء سيره فى الطريق استوقفه وتعدى عليه بمفك حديدي بمؤخرة الرأس حتى أفقده الوعي، وتركه جثة هامدة بنطاق دائرة العاشر من رمضان.

 وتبين قيام شقيق المجنى عليه باكتشاف وجود علاقة أثمة عندما بحث فى هاتف زوجة شقيقه فوجد رقم المتهم فأبلغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقد تمت محاكمة المتهم بالإعدام في جلسة سابقة والزوجة بالسجن المؤبد وقامت بعمل إعادة إجراءات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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