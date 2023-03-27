الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «سبأ الدولية» السنوية تتراجع 99.7%.. والشركة توضح السبب

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عن 2022، تراجع أرباح الشركة بنسبة 99.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 18.11 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر2022، مقابل 6.78 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 17.56مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 45.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل في تأثر الشركة بانخفاض قيمة الجنيه الذي أثر مباشرة على جميع تكاليف المواد الخام التي ارتفعت أسعارها.

وأشارت الشركة إلى استمرار قيام الشركة بعمليات تطوير وصيانة لبعض خطوط الإنتاج الرئيسية للشركة مما أسهم في توقف بعض هذه الخطوط عن الإنتاج لفترات مختلفة خلال 2022.

ونوهت الشركة إلى القيام بالاتجاه نحو عدم الدخول في مناقصات جديدة أو اتفاقيات لتوريد أدوية خلال 2022 لحين استقرار سعر الصرف وتحديد التكلفة المستقبلية.

تباين أداء مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم، وسط مبيعات المستثمرين الأجانب ومشتريات المصريين والعرب.

وبحلول الساعة 10:3 صباحاً من جلسة اليوم، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.48 بالمائة عند مستوى 15913.08 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 EWI بنسبة 0.3 بالمائة عند 2843.49 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 EWI بنسبة 0.18 %، ليصل إلى 4224.92 نقطة.

وهبط المؤشر متساوي الأوزان إي جي إكس 50 بنسبة 0.04% عند 2750.35 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم للبيع بصافي 19.02 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والمصريون للشراء بصافي 1.27 مليون جنيه، و17.7 مليون جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 307.8 مليون جنيه، من خلال 74.3 مليون سهم، عبر 13.6 ألف صفقة.

الشركة السنوية شركة توضح الشرك السنوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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