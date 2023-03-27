الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء شراء طعام الإفطار فى القاهرة الجديدة

جريدة الدستور

لقى عامل مصرعه، أمس، في القاهرة الجديدة، دهسًا تحت عجلات سيارة ملاكي، أثناء عبوره الطريق لشراء طعام الإفطار، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى الخاصة بأحد المستشفيات الخاصة بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات الخاصة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل معمار يدعى «ناصر.م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي ملابس العمل، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية 

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأكّدت التحريات أن المتوفي يعمل في مجال المعمار في أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم الشرطة بالتجمع الأول، وأوضحت التحريات أنَّ الشاب المتوفي أثناء عبوره الطريق لشراء طعام للإفطار قبل أذان المغرب صدمته سيارة ولقى مصرعه، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.

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