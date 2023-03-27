«عيش سخن والبيت القديم».. أهم طلبات الأسرة البلغارية بعد وصولها بورسعيد

قال هاشم مرسي صديق الأسرة البلغارية التي حضرت إلى بورسعيد لزيارتها بعد أن عاشوا فيها قبل 40 عاما، إن الأسرة منذ وصولها حرصت على تفقد أماكن إقامتهم القديمة.

وأشار هاشم، إلى أن الأم "فليشكا“ حرصت على التقاط صورة لها مع صورتها القديمة أمام بيتها القديم بيت الميسري نطاق حي الشرق، كما طلبت تناول الخبز المصري البورسعيدي من مخبز كانت تتناول منه الخبز قبل ٤٠ عاما حيث نطقت بالعربية وقالت ”أنا عايزة عيش بلدي سخن من فرن الكومبارتيف”.

بينما عاد الابن ياڤوري لمدرسة الليسية مدرسته القديمة ليسترجع ذكرياته بها عندما كان طالب من بين طلابها في المرحلة الابتدائية قبل أن يعود إلى بلغاريا مرة أخرى تاركا وراءه ذكريات ارتبطت ببورسعيد وأهلها.

كما أصرت الابنة الصغرى لورا على التقاط صورة من أمام المستشفى التي ولدت فيها وهي مستشفى "الدلفران" بحي الشرق ببورسعيد لتكون لورا بورسعيدية مصرية بالولادة ولكنها لم تحصل على الجنسية ولم تتقدم أسرتها بطلب ذلك.

ووصلت العائلة البلغارية التي عاشت في بورسعيد لمدة 10 سنوات، الميناء السياحي لمحافظة بورسعيد، وذلك لاستعادة الذكريات بعد مرور 40 عامًا.

ويقول محمد أبو الدهب نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، إن الأم فليشكا عاشت مع زوجها الراحل يوردانوفا في بورسعيد منذ عام 1977 وحتى العام 1987، وقامت بولادة ابنتها الصغرى لورا في بورسعيد وعاشت بصحبة ابنها الوحيد يافور لمدة 10 سنوات في بورسعيد وكان من أبناء مدرسة الليسيه الفرنسية وله صورة في حفل تكريم من محافظ بورسعيد الراحل السيد سرحان.

وتابع أبو الدهب: “لا زالت العائلة البلغارية تحتفظ بذكرياتها الجميلة عن بورسعيد ورتبت لهذه الرحلة عبر الباخرة السياحية Crystal، يوم الإثنين 27 مارس 2023 لاستعادة ذكرياتهم الرائعة والحنين للجذور ولمقابلة أصدقائهم القدامى”.

.ولفت إلى أن الأسرة تواصلت مع هيئة تنشيط السياحة من أجل ترتيب الزيارة التي ستكون ليوم واحد فقط أثناء رسو السفينة في ميناء بورسعيد السياحي وتريد أن تزور مكان إقامتهم في بورسعيد وترتيب جولة سياحية بالمدينة الباسلة التي عاشوا فيها قبل ٤٠ عاما.

وتابع “ أبو الدهب” أنه إيمانا من هيئة تنشيط السياحة بأهمية هذا النمط من السياحة Roots Tourism من خلال الترويج السياحي لمصر؛ إذ أنها تهدف إلى فتح المجال أمام المصريين المهاجرين في الخارج أو الجنسيات الأخرى الذين عاشوا لفترات طويلة في مصر ورحلوا عنها بعد ذلك، لزيارة الأماكن التي نشأوا وترعرعوا فيها واستعادة ذكرياتهم معها.

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