التحريات تكشف سبب العثور على جثة سيدة وشاب داخل شقة فى المرج

تباشر جهات التحقيق بالمرج، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة وبجوارها جثة صديقها داخل شقة بمنطقة المرج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وإجراء الصفة التشريحية للجثتين، لبيان سبب الوفاة لكل منهما.

وكشفت التحريات الأولية عن أن السيدة شهرتها "أم أحمد"، وتقيم بمنطقة عين شمس، وتوجهت لشقة صديقها ويعمل مبلط سيراميك وشهرته جابر، وتابع أن الأهالي اكتشفوا وفاتهم وبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور.

وباجراء التحريات توصلت إلى أن علاقة غير شرعية كانت تربط الإثنين قبل أن تبددها مشادة انتهت بمقتل السيدة وتقطيعها أشلاء قبل أن يفارق الشاب الحياة إثر أزمة صحية.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثتين لشاب وسيدة، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا مفاده العثور على جثتين لرجل وسيدة حيث تبين مقتل السيدة ووفاة الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.