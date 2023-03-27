نصائح للمحافظة على نظافة الفم والأسنان أثناء الصيام

بالرغم من أن الامتناع عن الطعام والشراب من شروق الشمس إلى غروبها يمكن أن يكون له العديد من الفوائد للصحة الجسدية والعقلية للشخص، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الأسنان.

التغييرات في عادات الأكل والجفاف أثناء النهار يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الأسنان، مثل رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة وتسوس الأسنان، نظافة الفم في رمضان ضرورية للوقاية من مثل هذه المشاكل.

فيما يلي أهم النصائح للصائمين:

تنظيف الأسنان بالخيط والنفَس المنعش

اغسل أسنانك بالفرشاة ثلاث مرات يوميًا، بما في ذلك عند الاستيقاظ وبعد الإفطار وقبل النوم.

استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، وتأكد من تنظيف لسانك بالفرشاة أيضًا، كما يمكنك استخدام الخيط مرة واحدة يوميًا على الأقل لإزالة أي بقايا طعام وبلاك بين أسنانك، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد غسول الفم على إنعاش أنفاسك وقتل البكتيريا.

اشطف فمك بغسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، فهذا يساعد أيضًا على تجنب تراكم البلاك.

حافظ على رطوبتك

شرب الكثير من الماء في غير ساعات الصيام هو الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على انتعاش الفم، حيث يحافظ على رطوبة الفم ويزيل جزيئات الطعام.

جفاف الفم وانخفاض تدفق اللعاب بسبب قلة استهلاك الماء هو أحد أسباب رائحة الفم الكريهة، الأكل ببطء هو تمرين للغدد اللعابية يتم تحفيزها، لذلك لا يتم فقدان أنماط اللعاب أو كمية اللعاب، كما يجب أن يكون المضغ بطيئًا حتى يبدأ اللعاب في عملية الهضم.

الأطعمة

تجنب الأطعمة المملحة والمقلية والسكرية لأنها تجعلك تشعر بالعطش وتجفف البيئة الفموية، مما يعزز نمو البكتيريا في الفم مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

إذا كان لا بد من تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فمن الأفضل أن تفعل ذلك بعد الوجبات الرئيسية لتقليل تراكم الحمض السريع على الأسنان وتسوس الأسنان اللاحق.

ويوصي أيضًا بالحد من تناول القهوة والشاي، حيث يمكن أن تلطخ الأسنان وتسبب رائحة الفم الكريهة، إذا كان يجب عليك شربها خارج ساعات الصيام، فاشربها باعتدال وقم بتنظيف أسنانك بعد ذلك.