تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم بالإسكندرية 15 يومًا

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية تجديد حبس المتهمين بقتل مواطن بمنطقة الورديان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حولها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمقتل شخص أمام زاوية مسجد محمد حسن بالورديان علي يد عاطل، بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوات أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وكشفت التحريات عن أنه عقب الانتهاء من صلاة تراويح ثانى أيام رمضان قام أحد الأشخاص، يدعى "بوده"، عاطل، ومسجل، بقتل المجني «عليه ح.ع.ا.ا»، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن المتهم وآخرين قاموا بذبح المجني عليه عقابا له بسبب نشوب خلافات سابقة بينهم، وأنه سبق وأن تم تحرير محضر ضد المتهمين، على إثره قاموا بالانتقام منه بقتله أمام المارة.

جرى عمل كمين وألقي القبض على المتهم بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، والتحفظ عليه هو ووالده، والذى تبين أنه يقوم بفرض الإتاوة على سائقي موقف صينية الورديان العشوائي بمساعدة أبنائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



