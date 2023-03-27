الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن بورسعيد: التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد المتهمين بقتل شاب بالشارع

جثة
جثة

كشف مصدر أمني، أن أجهزة الأمن ببورسعيد تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مقتل شاب طعنا تمهيدا لتفريغها لتحديد هوية الجناة كما تم تشكيل فريق بحث وسؤال شهود العيان لتحديد هوية المتهمين بقتل شاب طعنا بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

حيث لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر اعتداء من آخرين فى محافظة بورسعيد. 


واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، زياد صلاح الدين محمد إبراهيم - 23 سنة، جثة هامدة، بادعاء اعتداء من آخرين فى نطاق حي الضواحى.

وأكد مصدر طبي، أنه اتضح من الكشف المبدئي تلقي الشاب طعنات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

 

اجهزة الامن ارتكاب استقبل إدعاء التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي

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