الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع الفوم ويشرف على عمليات الإطفاء

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح يوم الإثنين، بعد منتصف الليل، موقع حريق مصنع الفوم المحترق بالخانكة لمتابعة أعمال تبريد مكان الحريق الذي شب بالمصنع وتم إخماده بـ8 سيارات إطفاء ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. 

وذكر المحافظ، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث، وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق والبدء في تبريد مكان الحريق ووجه بتشكيل اللجان المختصة لفحص الحريق وتقدير الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين أن المصنع باسم أحمد .ح مقام على مساحة 1500 متر وتم إطفاء مصنعين صغيرين أيضًا. 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تلقت بلاغًا باندلاع حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النص بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء مصنعين صغيرين بجوار الحريق امتدت لهما النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته وتقدير الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحريق، وتبين أن المصنع ملك شخص يدعى أحمد حسن، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ8 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، كما جرت السيطرة على حريق مصنعين صغيرين بجوار الحريق، امتدت لهما النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده للحيلولة دون امتداده إلى المناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق. 

 

الحماية المدنية الإطفاء اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية شرطة الخانكة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية حريق مصنع الفوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم بالإسكندرية 15 يومًا

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أمن بورسعيد: التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد المتهمين بقتل شاب بالشارع

الفول بـ38 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية

طن النترات بـ9000 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بإلقاء رضيعة في صندوق قمامة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟