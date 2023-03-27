محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع الفوم ويشرف على عمليات الإطفاء

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح يوم الإثنين، بعد منتصف الليل، موقع حريق مصنع الفوم المحترق بالخانكة لمتابعة أعمال تبريد مكان الحريق الذي شب بالمصنع وتم إخماده بـ8 سيارات إطفاء ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وذكر المحافظ، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث، وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق والبدء في تبريد مكان الحريق ووجه بتشكيل اللجان المختصة لفحص الحريق وتقدير الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين أن المصنع باسم أحمد .ح مقام على مساحة 1500 متر وتم إطفاء مصنعين صغيرين أيضًا.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تلقت بلاغًا باندلاع حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النص بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء مصنعين صغيرين بجوار الحريق امتدت لهما النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته وتقدير الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحريق، وتبين أن المصنع ملك شخص يدعى أحمد حسن، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ8 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، كما جرت السيطرة على حريق مصنعين صغيرين بجوار الحريق، امتدت لهما النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده للحيلولة دون امتداده إلى المناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.