الإثنين 27 مارس 2023
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الحسينى عن قصة «سره الباتع»: فى الأدبيات العالمية بيتكلموا عن المعجزة المصرية

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مسلسل سره الباتع يعرض جزءًا مهمًا من تاريخ مصر، يكشف كيف هزمت مصر الاحتلال الفرنسي شر هزيمة، لتضرب مثلا مازال يُدرس في الأدبيات السياسية.

وأضاف “الحسيني”، خلال تقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "لم يحدث في تاريخ التوسع الإمبراطوري الفرنسي، أن فرنسا خرجت من بلد بعد 3 سنين، إلا من مصر".

يوسف الحسيني: الفرنسيون لم يلقوا شر هزيمة إلا في مصر 

وأردف: "الفرنسيين قعدوا في بلاد  مش أقل من 50 أو 60 سنة، لكن  مفيش بلد خرجوا منها خلال 3 سنين مهزومين شر هزيمة، غير بلد واحدة فقط، مصر المحروسة، دخلوا 1789، وخرجوا بعد 3 سنين، بعد ثورتي القاهرة الأولى والقاهرة الثانية".

وتابع: “التاريخ النضالي للمصريين في مواجهة المستعمر الأجنبي، غير مسبوق، في أدبيات التاريخ السياسي بيتكلموا عن المعجزة المصرية في طرد مستعمر شديد التوحش، مثل المستعمر الفرنسي”.

ووجه الحسيني، رسالة للجمهور، قائلا:  “لازم تثق في نفسك إنك شعب عظيم، خلال 9 سنين بننافس نفسنا، عيني على خط النهاية وطول الوقت مركز مع نفسي، مصر مركزة مع نفسها، لا تلقي بالا لأي كلام فاضي، مصر أهم وأعظم دولة في الدنيا، بعقولها وتاريخها وثقافتها وقواها الناعمة”.

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