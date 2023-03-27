الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال الكشكي يكشف عن أول مادة مقترحة للتعديل في الحوار الوطني

جمال الكشكي
جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد، قائلا إن العمل على تجهيزات لوجستية وتوفير مناخ ملائم للحوار. 

تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن أولى مقترحات مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية هو تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024.

وأوضح “الكشكي”، أن كل أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني والباب مفتوح للجميع ما عدا من تلطخت أيديهم بالدماء، لافتا إلى أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى من أجل بدء جلسات الحوار، مشيرًا إلى أن الحوار يضم وجهات نظر متنوعة ومتباينة نسبيا لتحقيق مصلحة الوطن.

ودعا كل الأحزاب والقوى السياسية بإرسال الأسماء التي تمثلها للمشاركة في الحوار، لأن الدولة في حاجة إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر، خاصة أن جلسات الحوار الوطني هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، وكل القوى السياسية مرحب بها.

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