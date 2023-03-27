سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 مارس 2023 بدون مصنعية

البحث عن السعر الذهب في مصر من أكثر الأمور المهمة عند المصريين لمعرفة تطورات المعدن الأصفر الذي يخزنون فيه أموالهم.

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مارس 2023 بدون مصنعية

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مارس 2023، بدون مصنعية في السوق المصري وفق الأعيرة المتاحة.



سعر جرام الذهب من عيار 24

2320 جنيها بيع.

2291.5 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 22

2126.75 جنيع بيع.

2100.5 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 21

2030 جنيها بيع.

2005 جنيهات شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 18

1740 جنيها بيع.

1718.5 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 14

1353.25 جنيه بيع.

1336.75 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 12

1160 جنيها بيع.

1145.75 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 9

870 جنيها بيع.

859.25 جنيه شراء.

سعر جنيه ذهب

16240 جنيها بيع.

17430 جنيها شراء.

وسجل سعر الأوقية عيار 24 عالميا سعر 1978 دولارا أمريكيا للشراء، و 1980 دولارا للبيع.

الذهب في السوق المصري

يتداول الذهب في السوق المصري بالعيارات التالية 24 و22 و21 و 18 إلى 9 وذلك يرجع إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23 لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.

وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪‏ فقط بينما عيار 12 هى 50%‏ وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.