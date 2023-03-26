كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، إقالة وزير الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية تصريحاته المعارضة للإصلاحات القضائية.

ولم يعلق نتنياهو على قراره بإقالة وزير الجيش الإسرائيلي، بينما قال جالانت، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "أمن إسرائيل كان، وسيظل دائمًا المهمة الأولى في حياتي".

سبب إقالة وزير الجيش الإسرائيلي

وكان جالانت ألقى كلمة، أمس السبت، دعا خلالها إلى وقف تشريع الإصلاحات القضائية لما تمثله من خطر على أمن إسرائيل.

في السياق ذاته، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء احتجاجًا على إقالة وزير الجيش، ووقعت اشتباكات مع عناصر الشرطة، بينما يجري نتنياهو مشاورات في هذه الأثناء داخل مكتبه.

وكشفت مصادر إسرائيلية كواليس إقالة وزير الجيش «جالانت»، بعد يوم من كلمته ضد الإصلاحات القضائية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

استدعاء جالانت في مكتب نتنياهو

واستدعى نتنياهو، وزير الجيش الإسرائيلي، إلى مكتب رئيس الوزراء، وأبلغه بأنه فقد الثقة به تصرفه ضد الحكومة خلال إجرائه - بنيامين - زيارة دبلوماسية للخارج.

المظاهرات في إسرائيل

وأجرى نتنياهو زيارة رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى لندن، التقى خلالها ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني.

وأشار نتنياهو إلى أن جالانت لم ينسق معه الكلمة التي ألقاها، معتبرًا أن ذلك يعرقل جهود التوصل إلى حل في أزمة الإصلاحات القضائية.

ضغوط ليفين ونجل نتنياهو

في السياق ذاته، قال مسؤولون في حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه نتنياهو، أن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، وياريف ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، مارسا ضغوطًا على نتنياهو لإقالة وزير الجيش.

المظاهرات في إسرائيل

وأضاف مسئولوا الليكود: "ليفين ويائير نتنياهو هما من ضغطا على نتنياهو لإقالة جالانت، وأقنعاه بأن وزير الجيش يقوضه، وأنه يجب عليه - أي نتنياهو - إظهار القوة".

وأشاروا إلى أن هناك أشخاص من المحيطين بنتنياهو أوصوه بعدم إقالة جالانت، ولكن في نهاية الأمر ضغط عليه نجله وليفين، وأقنعاه.