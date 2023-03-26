رونالدو يواصل أرقامه القياسية ويقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورج بسداسية

سحق منتخب البرتغال، ضيفه لوكسمبورج بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سجل "هدفين" في الدقيقتين 9 و31 وجواو فيليكس في الدقيقة 15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 18 وأوتافيو في الدقيقة 77 ورافاييل لياو في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد لوكسمبورج عند نقطة واحدة في المركز الخامس وقبل الأخير.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه الدولية إلى 122 هدفًا ويبتعد في صدارة ترتيب الهداف التاريخي للمنتخبات.