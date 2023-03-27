البيت الأبيض: قلقون مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع

أعرب البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، عن قلقه مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من منصبه، على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأمس السبت أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الانقسام الداخلي بشأن التعديلات على نظام القضاء يشكل خطرًا فوريًا على أمن إسرائيل.

وأضاف غالانت: "نواجه تحديات أمنية غير مسبوقة"، يجب وقف مشروع التعديلات القضائية، مشددًا على وجوب وقفها.