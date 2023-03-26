«زواج القاصرات».. أبرز قضايا مسلسل «حضرة العمدة» الحلقة 4

أحداث عدة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل «حضرة العمدة» الذي تقوم ببطولته النجمة روبي، وتصاعدت الأحداث بداية من الجولة التفقدية التى اخذتها «صفية عارف الفارس» روبي والتى تشغل منصب عمدة قرية «تل شبورة»، فى محاولة منها لتفهم كل التفاصيل التى تمر بها أهالى القرية.



وفوجئت «صفية عارف الفارس»، عندما ذهبت مع المستشار جلال نجل عمها فى الأحداث، إلى المباركة فى حفل زفاف يخص أهالى عائلة «الدهايشة» وكبيرها «ضرغام» ويجسده النجم احمد بدير، و «شلباية» وتجسدها النجمة وفاء عامر، واصيبت «صفية» بصدمة عندما رأت العروسين فى سن صغير، ومن هنا ستفتح النار خلال الحلقات المقبلة لمناقشة قضية «زواج القاصرات» وهى خاصة أن الأمر يزداد في القرى بسبب المستوى التعليمي الخاص بكل من الأب والأم، ومن ثم تناقش روبي قضية «التعليم» و «زواج القاصرات» خاصة أنه من المهم القيام بخطوات توعوية جذرية لأهالى القرى فى المحافظات المختلفة.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا.

ومن أهم عوامل نجاحه التي ساهمت في تصدره نسب المشاهدة في رمضان، أن صناع العمل ألقوا الحالة الإبداعية في كل عناصره من كتابة وإخراج وتصوير وحتى اختيار الممثلين الأكفاء، الذى وصل عددهم إلى أكثر من 50 نجما ونجمة منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغنى، ووفاء عامر، ودينا، وشادى مقار، إيهاب فهمي، ونهلة سلامة، ومحمد مهران، وكريم عبد الخالق، ولطفي لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، ووضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، والمسلسل من إخراج عادل أديب.