الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد الطلحي يوضح أهم الأعمال عند الله في رمضان (فيديو)

أحمد الطلحي
أحمد الطلحي

كشف الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أهم الأعمال عند الله في رمضان، مشيرًا إلى أن الله -تبارك وتعالى-  في كل وقت له تعريفات إلى عباده ولكل وقت نفحاته ولكل ساعة خصوصيتها.
وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج «يومك في رمضان» المذاع على قناة «الناس» أن من الأوقات التي كان يحرص عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-    بالعبادة والذكر والدعاء هو الوقت الذي بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
وتابع: «كان يقول -صلى الله عليه وسلم-    لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهل له من صلاة الغداة حتى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب».
واستكمل: «رواه الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان فيما يذكر من الله -سبحانه وتعالى- رحمة خاصة وكان يقول عن ربه إن الله يقول يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفيك ما بينهما».
وشدد الداعية الإسلامي على أن وظيفة المسلم حتى طلوع الشمس 4 وهي أدعية، أذكار، قراءة، وتفكر في القرآن.
وأردف: «الأدعية المستحبة في هذا الوقت هي كما قال -صلى الله عليه وسلم- اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام».

أهم الأعمال عند الله في رمضان أحمد الطلحي برنامج يومك في رمضان برامج قناة الناس قناة الناس

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