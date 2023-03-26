الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«هل زوجها محمد سامي فرضها على الناس؟».. مي عمر ترد

مي عمر
مي عمر

أجابت الفنانة مي عمر، على سؤال هل زوجها المخرج محمد سامي هو من فرضها على الناس، كما تحدثت عن الهجوم عليها مؤكدة أن نجاحها هو سبب هذا الهجوم.

وقالت مي عمر خلال حلولها ضيفة على برنامج «حبر سري» المُذاع على قناة «القاهرة والناس»: «كنت بحس بالظلم لما كان الكلام ده بيتقال زمان، لكن بعد فترة بقيت بحس إن الكلام ده مبقاش يفرق معايا».

مي عمر: محمد سامي ساعدني وهو من قدمني للجمهور

وأضافت: «الواحد لازم يفكر بعقلانية، اللي قدمني للناس هو زوجي محمد سامي، وكان أسهل بكثير من إني أبدأ لوحدي، لكن بعد أعمال كثيرة مينفعش يتقال الكلام ده، مفيش حاجة اسمها فرضني على الناس».

وتابعت: «في ناس كثيرة بيتعملها كل حاجة وفي النهاية تفشل» مؤكدة أن مهنة التمثيل خصوصًا لا يوجد بها فرض لممثل على الناس، مضيفة: «أكيد بيحصلك مساعدة لكن مش فرض على الناس».

واستكملت: «مفيش حاجة اسمها الجمهور يحبك بالعافية، أنا بجتهد وبعمل اللي عليا وفي النهاية استقبال الجمهور حاجة بينك وبين الجمهور، وأي حد بيعمل مجهود في شغله بيوصل للي هو عاوزه» مؤكدة أن الهجوم عليها بسبب النجاح في عملها.

مي عمر الفنانة مي عمر المخرج محمد سامى برنامج حبر سري ضيف حبر سري حبر سري القاهرة والناس قناة القاهرة والناس

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