منتخب مصر يبلغ كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد التعادل سلبيًا مع زامبيا

حجز منتخب مصر الأوليمبي، مقعده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023 بالمغرب، وذلك عقب تعادله سلبيًا دون أهداف، أمام مضيفه منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ليفي مواناواسا" بمدينة ندولا، في إطار ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، قد انتهت بفوز المنتخب الأوليمبي المصري، بهدفين دون رد، ليحجز منتخب "الفراعنة" بطاقة العبور للنهائيات للمرة الرابعة على التوالي.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بالمغرب في يونيو المقبل، حيث ستتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل في تلك النسخة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

وقدم المنتخب المصري، مباراة جيدة المستوى، حيث سيطر على معظم مجريات اللعب خلال الشوطين وهدد مرمى زامبيا في عدة مناسبات. في المقابل، شن أصحاب الأرض عدة هجمات لكنها لم تشكل الخطورة الفعلية على مرمى الحارس حمزة علاء.

وكانت منتخب مصر الأوليمبي، قد بدأ مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل.

الشوط الأول.

الدقيقة 11.. تصويبة من إبراهيم عادل بالقرب من منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة.

الدقيقة 13.. كرة عرضية من أحمد عيد لكنها تمر دون خطورة على المرمى الزامبي.

الدقيقة 14.. تصويبة من جانب جون كوسامو لاعب زامبيا لكنها علت العارضة دون خطورة على مرمى حمزة علاء.

الدقيقة 15.. المنتخب المصري يهدر أولى المحاولات المحققة للتسجيل بعد انطلق إبراهيم عادل من الجانب الأيمن ليرسل كرة عرضية إلى محمد شحاته الذي صوب كرة قوية اصطدمت بالدفاع الزامبي لتمر الكرة إلى ركنية.

الدقيقة 20.. كرة عرضية من ركلة ركنية اصطدمت بأحد مدافعي مصر، قبل أن تصل الكرة لحمزة علاء.

الدقيقة 21.. كرة عرضية من جولدن ماشاتا، إلى ريكي باندا الذي اقتنص الكرة لكن حمزة علاء تصدى لها لتضيع فرصة سانحة للتسجيل من جانب زامبيا.

الدقيقة 30.. حسام عبدالمجيد يقوم بعرقلة جوشوا موتالي على حدود منطقة جزاء منتخبنا، ليحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة مباشرة، قبل أن تصطدم الركلة بالحائط البشري المصري.

الشوط الثاني

بدأ المنتخب الزامبي، في محاولة شن بعض الهجمات على أمل إحراز هدف لتقليص الفارق في مجموع المباراتين، لكن محاولاته لم تفلح.

الدقيقة 54.. تمريرة من إبراهيم عادل إلى محمود صابر داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الزامبي يتدخل وينقذ الموقف.

الدقيقة 55.. جوشوا موتالي يمر من الدفاع المصري ويصوب كرة قوية لكنها تعلو العارضة.

الدقيقة 56.. توقف المباراة بسبب إصابة محمود صابر بعد تدخل عنيف تجاهه.

وأجرى المنتخب المصري، تبديلان بنزول أحمد عاطف قطة، بدلًا من محمود صابر، ونزول محمد جهاد بدلًا من مصطفى سعد ميسي.

الدقيقة 62.. أسامة فيصل يهدر فرصة للتسجيل من كرة رأسية بعد عرضية من محمد أشرف.

الدقيقة 70.. توقف المباراة بعد سقوط ثنائي منتخب مصر، حسام عبدالمجيد ومحمد أشرف بعد تدخل عنيف من جانب لاعبي زامبيا.

الدقيقة 76.. الحارس الزامبي فرانسيس موانسا يتلقى بطاقة صفراء بعد دفعه أسامة فيصل.

الدقيقة 81.. تبديلان لمنتخب مصر بنزول عماد ميهوب بدلًا من إبراهيم عادل ونزول محمد مغربي بدلًا من محمد أشرف.

الدقيقة 85.. تصويبة قوية من جانب المنتخب الزامبي من خارج منطقة الجزاء تصطدم بأحد المهاجمين قبل أن يتصدى لها الحارس حمزة علاء.

الدقيقة 90.. منتخب مصر يجرى التبديل الخامس بنزول العربي بدر بدلًا من أسامة فيصل.

الدقيقة 90+3.. انطلاقة من عماد ميهوب من الجانب الأيسر صوب المرمى في وضعية انفراد لكن الدفاع الزامبي يتدخل ويبعد الكرة لركنية.