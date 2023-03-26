بدء الحلقة 4 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMC دراما

بدأ منذ قليل مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى، والتي تعرض على قناة DMC دراما.

احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 3

وانتهت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 3 بوصول ياسر جلال لمنزله بعد انتهاء يوم عمله، ليتفاجأ بوجود مي عمر بالبيچامه مع أسرته، الأمر الذي تسبب له في حالة صدمه وذهول، وتبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة بتفسير وأسباب وجودها والتي سوف تبدأ بعد قليل.

احدث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4

وتشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4، والمقرر إذاعتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على قناة الحياة، والحادية عشر والنصف على قناة DMC، استكمال مشهد الخيانة بين عمرو وبثينة، فيما تشهد الحلقة صراعات جديدة بين أمجد وزوجته بثينة، وغيرها من المشاهد الدرامية والمفاجئة بالنسبة للمشاهدين.

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة "الحياة" وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم.

ابطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.