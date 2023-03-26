«علاقة مشروعة» الحلقة 4.. ماذا يفعل «عمرو» بعدما رآه سائقه الشخصي في بيت «بثينة»؟

تشهد الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، والمقرر إذاعتها مساء اليوم على قناتي الحياة وDMC، مفاجآت عديدة حول طبيعة العلاقة بين عمرو (ياسر جلال) ويثينة (مي عمرو) بعد انتهاء الحلقة الثالثة على مفاجأة صادمة.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 3

وشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثالثة، مفاجأة صادمة للغاية، حيثُ اكتشف السائق الخاص لعمرو (ياسر جلال)، خيانة الأخير مع بثينة (مي عمرو)، بعد أن رآهما في وضع غير شرعي داخل منزل الأخيرة، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4، اليوم، استكمالا لمشهد النهاية السابق، خاصة بعد اكتشاف السائق علاقة «عمرو» بـ«بثينة» والتي لم يعرفها أحد سواهما.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرًا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحًا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4 يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.