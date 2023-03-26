«محمد رمضان» يصل إلى ابنه في «جعفر العمدة»

وصل الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بطولته وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، إلى حقيقة خطف ابنه، بعدما اتصل به صديق بلال شامة وأخبره مكان ابنه.

احداث جعفر العمدة الحلقة 4

وضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 قال صديق بلال: "شامة مات وقبل ما يموت قالي أنه فيه أمانة لازم توصل ليك، من زمان شامة فاجئني بعيل صغير وأنا افتكرته ابنه وفضلت اربيه، وقبل ما يموت قالي أن الواد دا ابنك ابن جعفر العمدة"، ليرد رمضان: "وهو فين الواد"، ليقول له صديق شامه: "بره في التاكسي".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة، يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.