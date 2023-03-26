الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«محمد رمضان» يصل إلى ابنه في «جعفر العمدة»

محمد رمضان
محمد رمضان

وصل الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بطولته وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، إلى حقيقة خطف ابنه، بعدما اتصل به صديق بلال شامة وأخبره مكان ابنه.

 

احداث جعفر العمدة الحلقة 4

 

وضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 قال صديق بلال: "شامة مات وقبل ما يموت قالي أنه فيه أمانة لازم توصل ليك، من زمان شامة فاجئني بعيل صغير وأنا افتكرته ابنه وفضلت اربيه، وقبل ما يموت قالي أن الواد دا ابنك ابن جعفر العمدة"، ليرد رمضان: "وهو فين الواد"، ليقول له صديق شامه: "بره في التاكسي".

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. رمضان يعثر على «بلال شامة»

يا مساء الموت.. محاولة قتل محمد رمضان في «جعفر العمدة»

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة 

مسلسل جعفر العمدة، يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«دلال» تطلب من «صفصف» مصالحة أهلها في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية بالتجمع الأول

مسلسل الصفارة الحلقة الرابعة.. متابعين أحمد أمين يتشوقون لشخصيته الجديدة بالصفارة

الحلقة الرابعة.. مشاجرة بين «كارم فتح الله» وجعفر العمدة

«حياة كريمة».. الإنجازات تتواصل فى المحافظات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. مليون جنيه مقابل قتل محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل